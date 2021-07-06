Почему клиенты выбирают цветы UFL

💐 Доставка цветов по Киеву из наших магазинов:

Цветочный салон на Подоле

1. Подольский район : UFL.Подол. Магазин цветочного и сказочного настроения. Букеты из цветов с витрины и под заказ. Именно сюда приезжают цветы от лучших производителей Голландии, Кении, Эквадора, Украины. Рейтинг Флористики 5 из 5 ★★★★★ Оставить отзыв. Бесплатная доставка*. Карта проезда. Телефон флориста: +38 063 886 5095. Просмотреть примеры букетов. Улица Константиновская, 56а, Киев.

Цветочный магазин на Оболони

2. Оболонский район : UFL.Оболонь. Открыто! Уютный цветочный магазин, расположен в ЖК Яскравый. Всегда в наличии розы, хризантемы, альстромерии, эустомы, пионы, гвоздики, ирисы, герберы, гладиолусы, орхидеи, нарциссы, лилии, каллы, стрелиции и готовые букеты, а также композиции. Доставка по Правому берегу, Оболони, Виноградарь. Рейтинг Флористики: магазин новый. Оставить отзыв. Бесплатная доставка по Минскому массиву, Оболони, Вышгороду, Ирпеню, Буче*. Карта проезда. Телефон флориста: +38 044 390 90 90. Улица Семьи Кульженков 37, Киев. (Оболонь). Приглашаем просмотреть видео-презентацию.

Интернет магазин цветов

Мы стараемся улучшать наш вебсайт, здесь можно заказать букет в 1 клик, оплатить карточкой и автоматически получить статус заказа. Мы добавили букеты из разных цветов в разделе цветы, а также букеты по разным поводам в разделе букеты, отдельное внимание уделили разделу розы. Также в отдельное направление выделены свадебная тематика и статьи о цветах.

*** С радостью учтём ваши пожелания по особому вручению подарка, перевозке цветов и другие важные аспекты вручения! ***

Подробнее > 💐 Выбираете доставку цветов в Киеве? Как это работает? Как оплатить? Какие гарантии? Где мы находимся? Компания "UFL" с 2003 по 2021 год выполнила наибольшее количество доставок букетов по Киеву. У нас работает большой и уютный цветочный магазин в Киеве, опытные менеджеры, молодые курьеры в униформе и талантливые флористы. Мы следим за тем, чтобы и получатель цветов и заказчик остались довольны. По нашей статистике 95% клиентов счастливы и «доставка цветов по Киеву» один из основных видов нашей работы. Добро пожаловать в мир цветов и подарков! 🌇 Доставка цветов Киев: 100% свежие цветы 24/7 Ежедневно флористы цветочного салона организовывают поставку свежих цветов. Роскошные букеты доставляются получателям от среза цветка до двери буквально за несколько часов. Служба приема заказов работает круглосуточно. Мы следим за сезонными цветами, поэтому в ассортименте есть традиционные розы (местные и импортные цветки), хризантемы, тюльпаны, а летом вы можете купить гортензию, ромашки, пионы, гиацинты и другие сезонные цветы. Нужны комнатные растения в горшках? В нашем флористическом салоне очень большой выбор горшечных цветов и садовых растений, которые подойдут для вашего интерьера. ► Смотреть видео-презентацию UFL (YouTube, время просмотра 0:19 сек) 💗 Доставка цветов по Киеву недорого и очень эффектно Мы постарались собрать букеты по видам и категориям и подготовили фильтр, где Вы сможете выбрать недорогие букеты или vip букеты. Опытные флористы компании в буквальном смысле собирают букеты тысячами, потому что стоимость роз стартует от 10 грн (местный цветок)! Охапка роз за 999 грн и цвет на выбор: желтые, розовые, белые, красные! Благодаря большому опыту и высокому профессионализму декораторов, красивые букеты с цветами или цветочная композиция собираются за 15 минут, а доставляется в течение 1 часа. Клиенты "UFL" ценят сервис доставка цветов Киев за пунктуальность, за вежливое общение, за удобный сайт и за гарантированный хороший результат. 🌼 Наши преимущества при заказе цветов по Киеву Низкая цена Свежесть цветов Быстрая доставка в срок 24/7 Большой опыт работы и множество отзывов 100% Гарантия на букет цветов Возможность выполнения нестандартных просьб Фотоотчет Опытные флористы Современная флористика Необычные подарки к букетам Бесплатная открытка SMS информирование Удобная оплата Оперативная доставка по адресу Оператор онлайн круглосуточно *по результатам опроса в период с 25.05.2020 до 25.06.2021. Смотрите также: Недорогие букеты от 299 грн 🚙 Круглосуточная доставка курьером по Киеву на цветочном автомобиле В 2021 году курьерскую службу доставки цветов пополнил новый автомобиль. Заказывать живые цветы по Киеву стало еще проще! Мы ждем ваш звонок 24х7 и доставляем заказ за 2 часа на дом, в офис, гостиницу. Нужно ещё быстрее? Принимаем заявки через Facebook, Viber/WhatsApp [бесплатный звонок], Instagram. Во многие города (включая город Киев адресная доставка выполняется за 60-90 минут в указанную дату. Оплата картой через Интернет или по-безналичному расчету. Заказать букет можно даже с мобильного в приложении Appstore, Google play (UA). Сколько стоит доставка. Бесплатная доставка цветов по Киеву от 500 грн! Условия услуги "бесплатная доставка" по Киеву: а) включены районы Киеву: Оболонь, Позняки, Троещина, Лукьяновка Левый Берег, киевская область и др. Условия услуги "бесплатная доставка" по Киеву: а) включены районы Киеву: Оболонь, Позняки, Троещина, Лукьяновка Левый Берег, киевская область и др. посмотреть схему районов и цены . б) фотография из салона и при вручении в Viber бесплатно. опрятные и молодые, приветливые курьеры в униформе, которые с улыбкой вручат « цветочный презент ». Будьте уверены, что экспресс доставка цветов или подарка произведет самое лучшее впечатление, а мы Вам в этом с радостью поможем 😊 Рекомендуем: Ознакомиться с продуктом Курьерская служба доставки UFL - это, которые с улыбкой вручатцветочный презентБудьте уверены, что экспресс доставка цветов или подарка произведет самое лучшее впечатление, а мы Вам в этом с радостью поможем 😊 Рекомендуем: Ознакомиться с продуктом срочная доставка 🌼 Как купить цветы в Киеве: оплата и гарантии? Варианты оплаты - Картой Visa/MasetrCard (Apple pay, Google pay); - ПриватБанк и Monobank; - PayPal; - WesteUnion; другие способы оплаты Гарантии Мы работаем 18 лет в сфере доставки цветов по Киеву. У нас большой, новый, настоящий цветочный магазин шоу-рум на Подоле и цветочный бутик минском массиве, в которых работают очаровательные флористы. Прямо сейчас в одном из них идёт обновление дизайна в стиле соцветия „Нектар“ (цветочный лофт или как мы его иногда называем цветочное ателье). Кроме этого, вы можете ознакомиться, с разделом отзывы , где свои впечатления оставили более 7500 постоянных клиентов. Самое главное: если услуга вам не понравилась вы можете вернуть деньги . Пожалуйста, учтите, что все цветочные растения не подлежат возврату, однако мы часто идем навстречу клиентам. 🔥 Цветы и новинки 2021 к цветочным подаркам Чаще всего у нас покупают розы с главной страницы сайта. Здесь представлены самые-самые выгодные предложения на все праздничные события. Особой популярностью пользуются подарочные корзины, как универсальный подарок. В дополнение к доставке цветов по Киеву всегда в ассортименте: Вкусные торты; Свежие фрукты; Лепестки из бутонов роз; Мягкие игрушки и шоколад; Ваза для цветов; Цветочные композиции на торжество, годовщину, юбилей; Специальные подборки: букет для любимой, маме, коллеге, женщине, бабушке, ребенку. Ученые японии доказали, что цветы продлевают жизнь. Многочисленные исследования, а также наши собственные наблюдения в течение многих лет работы в цветочной сфере подтверждают, что заказ цветов, их вручение, сообщение адресата и весь этот уникальный в своём роде процесс вызывает самые позитивные чувства! Обычно, они длятся от 5 до 14 дней у заказчика и у получателя! UFL ™ — лучшая доставка цветов по Киеву. p.s. Анонимно? Срочно? Дешево? Без адреса? Тоже реально! Рейтинг: 4.65 из 5 | Всего оценок: 1614 | ⭐⭐⭐⭐⭐

Ответы на частые вопросы клиентов:

⭐ Сколько стоит доставка цветов по Киеву? Стоимость наших букетов стартует от 200 грн. Минимальный заказ на сайте составляет 300 грн. При этом стоимость доставки 109 грн. Бесплатная доставка цветов по Киеву выполняется при сумме от 500 грн. ⭐ Срок доставки по Киеву? Срок доставки по Киеву от 1-2 часа считается как срочная доставка и оплачивается дополнительно. Бесплатная доставка от 2-3 часов с момента оплаты выполняется без дополнительной оплаты при заказе от 500 грн. ⭐ В каком случае возможен обмен букета? Если в течение часа после доставки получатель присылает жалобу на букет и прикрепляет фотографию, на которой видно, что цветы были доставлены не свежие UFL выполнит замену букета за свой счет. ⭐ Как быстро происходит возврат средств в случае отмены заказа? Если вы отменили заказ, то мы вернем вам деньги в полном объеме. Бухгалтерия обрабатывает заявку на возврат в течение 24 часов в рабочее время. Некоторое время займет платежная система, чтобы зачислить возврат. Подробнее

🗺 Самовывоз из цветочного магазина

Наш адрес: Украина, Киев, 04071, ул. Константиновская 56а, магазин цветов. Телефоны (044) 390-90-90, (068) 390-90-90 круглосуточно. Как добраться: м. Тараса Шевченко. Мы работаем Пн. - Вс.: с 8:00 до 22:00 без выходных, режим работы колл-центра и онлайн-чата круглосуточно. График работы операторов в социальной сети Facebook 24 часа. Instagram c 10:00 до 19:00.

Заказать цветы в Киеве с доставкой: утро, ночь + киевская область

Ранняя доставка с 3:00 до 9:00 утра – 99 грн, поздняя доставка с 21:00 до 3:00 ночи - 99 грн; а также доставка на точное время 109 грн. Срочная доставка выполняется в течение 2-х часов с момента оплаты заказа, ее стоимость 109 грн. Возможна только по Киеву. По Киевской области, пожалуйста, уточните дополнительно время доставки. Если город недалеко от Киева - требуйте бесплатную доставку на заказах от 500 грн.😊

Заказать цветы в: Киев, Бровары, Борисполь, Буча, Боярка, Вышгород, Вишневое, Васильков, Ворзель, Гостомель, Ирпень, Крюковщина, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка и Украинка.

Заказ цветов Киев на дом

Минимальная стоимость заказа по Киеву - 300 грн. В заказах до 500 грн стоимость доставки составит 99 грн.

Доставка по Киевской области оплачивается дополнительно. Стоимость доставки Вы можете посмотреть в разделе доставка или уточнить у оператора. Основные города:

Пуща-Водица, Коцюбинское, Чайки, Погребы, Крюковщина — 109 грн. Конча-Заспа, Новоселки, Бортничи — 150 грн.

Цветы под заказ

Определенные цветы такие как тюльпаны, пионы, астры, синие розы или ромашки (цветут летом), а также гортензии время от времени доступны в Киеве только по заказ. Мы рекомендуем уточнить удобным для вас способом у менеджера срок поставки редких экзотических или сезонных цветов. Всего в нашем ассортименте более 10 000 цветов, букетов и подарков - большой выбор на любой вкус. Основные страны импортеры: Голландия и Израиль. Некоторые виды цветов привозятся из Беларуси, России и Казахстана.

Цены на цветы в цветочном магазине и на сайте

В салонах и в интернет магазине цены на цветы немного отличаются. Чаще всего цена ниже, если заказывать онлайн. Чтобы увидеть цены на цветы в конкретном городе выберите его внизу или вверху сайта. Чтобы купить цветы по фиксированной цене оставьте заявку через сайт. Также вы можете сделать заказ на сайте и забрать букет самовывозом в наших цветочных пунктах. Во всех районах Киева, а также в пригородных городах цена одинакова. Смотрите раздел: доставка цветов Киев недорого

Цены на цветы в городах

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